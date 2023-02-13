ميلان يستضيف توتنهام في مباراة "فك النحس"

يخوض ميلان اختبارا صعبا يوم الثلاثاء عندما يستضيف توتنهام على ملعب "سان سيرو" في ميلانو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يأمل في فك نحس ذات الدور بعد خروجه منه في نسختي 2012-2013، 2013-2014.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية في مختلف المسابقات خرج خلالها من ثمن نهائي الكأس المحلية وخسر الكأس السوبر المحلية أيضا وتراجع الى المركز الخامس في الدوري بعدما كان مطاردا مباشرا لنابولي المغرد في الصدارة.

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واستعاد ميلان نغمة الانتصارات الجمعة عندما تغلب على تورينو بصعوبة 1-صفر في الدوري، ويريد بيولي أن يكون هذا الفوز نقطة تحول بعد هزيمتين في ديربي ميلان وخسارتين مذلتين في الدوري أمام لاتسيو وساسولو.

وقال بيولي إن فوز يوم الجمعة يجب أن ينظر إليه على أنه "ولادة جديدة" لأنه أنهى سلسلة لم تبعد ميلان عن الدفاع عن لقبه بل جعلته في صراع حقيقي على حجز مكان في مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويأمل ميلان في استغلال المعنويات المهزوزة لتوتنهام الذي مني بخسارة مذلة أمام ليستر سيتي 1-4 في الدوري السبت.

ولن يكون فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، وصيف بطل نسخة عام 2019 ، لقمة سائغة في ظل ترسانته الهجومية القوية بقيادة هدافه التاريخي هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.