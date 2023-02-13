"يويفا" يعلن الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين، الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة بالمسابقات التابعة له خلال هذا الأسبوع، حدادا على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت الحدود التركية السورية.

وتأكد حتى الآن وفاة أكثر من 33 ألف شخص بسبب الهزات الأرضية التي ضربت منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا يوم الاثنين الماضي، وقد ذكرت وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أنه من المرجح أن يتضاعف العدد.

مادة اعلانية

وأعلنت تركيا أن أكثر من مليون مواطن يعيشون في ملاجئ مؤقتة بعد انهيار منازلهم، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا أصبحوا بلا مأوى.

وقبل المباريات المقررة خلال هذا الأسبوع في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، أعلن اليويفا عن تفاصيل تكريم الضحايا في تعبير عن الدعم للمتضررين.

وسيسبق كل مباراة بالمنافسات الأوروبية الوقوف دقيقة صمت، كما سيجرى رفع لافتة تحمل عبارة :"نحن معكم" باللغتين التركية والعربية.

وذكر اليويفا في بيان أصدره يوم الاثنين أنه يمكن ارتداء شارات سوداء، حسب تقدير الفرق والحكام.

وكان اليويفا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتبرع بمبلغ 150 ألف يورو (160 ألف دولار) للاتحاد التركي لكرة القدم و50 ألف يورو أخرى لمنظمات تساعد في الإغاثة في حالات الكوارث.

ويعد طرابزون سبور الفريق التركي الوحيد المنافس في المسابقات الأوروبية خلال هذا الأسبوع، حيث يلتقي بازل السويسري في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتأهل فريقا اسطنبول باشاك شهير وسيفا سبور إلى دور الستة عشر بالمسابقة كمتصدرين لمجموعتيهما، كما تأهل فناربخشه إلى الدور نفسه في بطولة الدوري الأوروبي.

وانسحب ناديا هاتاي سبور وغازي عنتاب سبور، المتواجدان في المنطقة المتضررة بالزلزال، من منافسات الدوري التركي الممتاز بشكل مؤقت.

وتجدر الإشارة إلى أن كريستيان أتسو، لاعب تشيلسي ونيوكاسل وإيفرتون السابق، واللاعب الحالي لفريق هاتاي سبور، لا يزال مفقودا.