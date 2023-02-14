إقامة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقاً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً ابتداء من نسخة 2025، إذ ستحصل أندية أوروبا على أكبر عدد من المقاعد المشاركة في البطولة.

وبحسب بيان منشور على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن مجلس الاتحاد وافق على إقامة البطولة بمشاركة 32 نادياً وخصص 12 مقعداً لأندية قارة أوروبا، و6 مقاعد لأندية أميركا الجنوبية، و12 مقعداً بالتساوي بين قارات آسيا، إفريقيا وأميركا الشمالية، ومقعد واحد لقارة أوقيانوسيا بالإضافة إلى مقعد واحد للبلد المضيف.

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وبدأت البطولة بمشاركة 8 أندية في نسخة عام 2000، ومن ثم تقلص العدد إلى 6 في نسختي 2005 و2006، واستقر الرقم على 7 أندية في النسخ من 2008 وحتى 2019، وأقيمت نسخة 2020 بمشاركة 6 أندية قبل العودة مجدداً إلى مشاركة 7 أندية في النسختين الأخيرتين.