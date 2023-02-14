العثور على حذاء اللاعب الغاني تحت أنقاض زلزال تركيا

عثر على حذاء اللاعب الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور التركي تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، لكن لم يتم التأكد من مصير لاعب تشيلسي اللندني والرائد السعودي السابق حتى الآن.
وضرب زلزال بدرجة 7.8 أجزاء من تركيا وسوريا وأودى بحياة ما يزيد عن 37 ألف شخص حتى الآن، بينما تضاربت الأنباء حول أتسو الذي قيل بأنه تم العثور عليه في فترة سابقة تحت الأنقاض قبل أن تكذب أخبار أخرى ذلك وتؤكد بأنه مصيره ما زال مجهولاً.
وكتب نانا سيشر وكيل أعمال أتسو يوم الثلاثاء عبر "تويتر": مرت 9 أيام على الزلزال وحتى الآن لم يتم العثور على كريستيان، تمكنا من تحديد غرفته بالضبط ووجدنا حذاءه لكن لم نعثر عليه سواء كان حياً أو ميتاً.
وواصل: نحن مدينون بالشكر لفرق الإنقاذ التركية والأجنبية والمتطوعين في عمليات الإنقاذ، لكن المؤسف أن النادي ليس معنا في عمليات البحث عن أتسو.
ولعب أتسو في عدة أندية معروفة على صعيد أوروبا مثل بورتو البرتغالي بالإضافة إلى تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل في إنجلترا وملقا الإسباني والرائد السعودي الذي انتقل منه إلى هاتاي سبور التركي مطلع الموسم الجاري.
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