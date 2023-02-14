حارس بلجيكي يتصدى لركلة جزاء.. ويفارق الحياة مباشرة

توفي الحارس البلجيكي أرنه إسبيل عن 25 عاما بعدما سقط في أرض الملعب وفقد وعيه يوم السبت الماضي وبعد لحظات من إنقاذ ركلة جزاء خلال تمثيل فريقه المحلي المنتمي لدوري الهواة.
وكان فريق فينكل سبورت بي المغمور متقدما 2-1 قبل أن يحصل منافسه فشتروشبيك على ركلة جزاء في الشوط الثاني.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن إسبيل أنقذ ركلة الجزاء وسقط بعدها مباشرة على أرض الملعب. وهرع أفراد الإسعاف نحوه لمحاولة إنقاذه باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، لكنه توفي بعد نقله للمستشفى.
وقال النادي البلجيكي في بيان: فينكيل سبورت في حداد عميق بسبب الموت المفاجئ لأرنه إسبيل. تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه على الحادث الأليم.
وكان من المقرر إجراء تشريح جثمان إسبيل لتحديد سبب الوفاة الاثنين.
وذكر تقرير محلي أن أكثر من ألف شخص شاركوا في تشييع جنازة إسبيل مساء الاثنين.
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