كلوب بعد الفوز على إيفرتون: أشعر بالراحة

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه يشعر بالارتياح بعد فوز فريقه بأول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في عام 2023، وذلك بعد الانتصار 2-صفر على غريمه المحلي إيفرتون يوم الاثنين، وحث فريقه على استغلال ذلك في تصحيح مسار الموسم.



وسجل محمد صلاح هدفه الأول منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وأحرز الوافد الجديد على الفريق الشهر الماضي كودي غاكبو هدفه الأول مع النادي الذي أوقف سلسلة من أربع مباريات بدون انتصار وحقق فوزه الثاني فقط في اخر ثماني مباريات في كافة المسابقات.



وقال كلوب: لقد كان ذلك بمثابة ارتياح كبير. كان الأداء تأكيدا لقدرتنا على القيام بذلك ، كانت أفضل مباراة لنا منذ فترة. علينا الاستمرار للخروج من وضعنا الحالي وتحقيق الاتساق والاستقرار في الأداء. نحتاج لتقديم عروض جيدة.



وتقدم ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي للمركز التاسع برصيد 32 نقطة. ويتأخر عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق تسع نقاط قبل رحلته إلى ملعب سانت جيمس بارك يوم السبت المقبل.



وأضاف المدرب الألماني أن ليفربول لعب بطريقته المعتادة أمام إيفرتون، لكن عليه الاستمرار في تقديم هذا المستوى من الأداء.



وقال كلوب: قد شعرت وكأننا عدنا إلى مستوانا. كانت ليلة مهمة حقا. الآن علينا التأكد أننا سنقدم نفس الأداء من الآن فصاعدا.

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