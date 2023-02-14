مدرب إيفرتون: هدف صلاح لخبط أوراقنا

اعتبر شون دايش المدير مدرب إيفرتون أن خسارة فريقه أمام جاره ليفربول يوم يوم الاثنين جاءت بسبب عدم قدرة فريقه على التعافي من هدف محمد صلاح في الشوط الأول من المباراة التي انتهت لمصلحة "الحمر" بهدفين دون رد.

وأكد دايش أن فريقه قدم بداية قوية في المباراة لكنه لم يتمكن من التعافي بالشكل المطلوب بعد الهدف الأول لليفربول الذي سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 36، والذي جاء بعد ثوان من ضياع فرصة على إيفرتون عندما سدد جيمس تاركوفسكي كرة اصطدمت بالقائم.



وأتبع: ملامح أداء فريقنا كانت جيدة، لكن الأمور تغيرت خلال 15 أو 16 ثانية. فقد تصدى القائم لفرصتنا ولم نقدم رد فعل سريع. نعرف أن ليفربول جيد في رد الفعل، وقد تلقينا هدفا كان يمكن تفاديه.

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وتابع : بين الشوطين قلنا إن علينا استغلال الكرة بشكل أفضل ولكن عندما تستقبل هدفا آخر بهذا الشكل السريع، تصبح الأمور صعبة للغاية، خاصة هنا. وذلك في إشارة إلى هدف كودي غاكبو الذي سجله بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.