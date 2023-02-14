مدرب دورتموند: تشيلسي "لغز" ومن الصعب تحليله

يواجه بروسيا دورتموند منافسه تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بعدما أنفق النادي الإنجليزي مبالغ هائلة لتدعيم صفوفه، لكن المدرب إيدن ترزيتش قال يوم الثلاثاء، إن فريقه مستعد لأي مفاجآت.
وتعاقد تشيلسي مع عدد كبير من اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، وضم إنزو فيرنانديز بأكثر من 130 مليون دولار في صفقة قياسية في بريطانيا، بجانب بنوا بادياشيل ونوني مادوكي وأندري سانتوس ودافيد فوفانا وميخايلو مودريك ضمن صفقات أخرى.
وأنفق تشيلسي أكثر من 350 مليون دولار في يناير بالإضافة إلى ضم الدولي البرتغالي جواو فيلكس على سبيل الإعارة.
وقال ترزيتش في مؤتمر صحفي: من الصعب تحليل تشيلسي. بعد قرعة دوري أبطال أوروبا شاهدنا مباريات الفريق، لكن بعد فترة الانتقالات كان هناك الكثير من النشاط من جانبه.
وواصل: لقد باع لاعبين مهمين، وتعاقد مع لاعبين مهمين آخرين، وبعدها رأينا تشكيلة الفريق الرسمية لدوري أبطال أوروبا لكن بعد ذلك جاءت صفقة جواو فيلكس على سبيل المثال. لذا أنت لا تعرف كيف يلعب الفريق. في الدفاع يلعب بأربعة مدافعين لكن من قبل كان يلعب بثلاثة. سنستعد لكل شيء.
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