نيمار يتراجع عن قراره بسبب"فرحة" ميسي

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى أنه قد يشارك في كأس العالم 2026 لكرة القدم، مؤكدا أن رفع الكأس لا يزال يمثل "الحلم الكبير" بالنسبة له، وذلك بخلاف ما قاله سابقاً أن المونديال الماضي في قطر سيكون الأخير بالنسبة له.
ووصلت البرازيل إلى ربع نهائي النسخة الأخيرة قبل أن تغادر البطولة بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، ولم يتحدث نيمار عن مستقبله بعد تلك المباراة إذ كان يعيش في أزمة نفسية عقب فشله بالفوز بالكأس.
ولم يغلق نيمار أمام احتمالية استمراره مع المنتخب البرازيلي حتى كأس العالم 2026 وقال في تصريحات لقناة "تي.إن.تي سبورتس" التلفزيونية مساء الاثنين: سأمضي عاما بعد عام وسنرى. بالطبع لدي حلم كبير للغاية، وهو الفوز بكأس العالم.
وأضاف نيمار أنه استمد الإلهام من نجاح زميله بباريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التتويج مع منتخب بلاده بلقب المونديال، وقال نيمار : ليونيل دائما يمثل مصدر إلهام. لقد ساعدني وشجعني دائما.
وشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي في نسخ 2014 و2018 و2022 من كأس العالم واختير ضمن التشكيلة المثالية في مونديال 2014 .
-
ماركينيوس يرفض إلقاء اللوم على ميسي ونيمارقال ماركينيوس مدافع وقائد فريق باريس سان جيرمان إن الهزيمة أمام لانس لم تقع بسبب غياب النجمين ليونيل ميسي ونيمار عن قائمة الفريق.وتلقى سان جيرمان، ... رياضة عالمية
-
سالم ينافس مبابي ونيمار على جائزة هدف كأس العالم 2022ينافس سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي مجموعة من اللاعبين أبرزهم كيليان مبابي ونيمار على جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2022 والتي اختتمت يوم ... رياضة سعودية
-
نيمار يهنئ ميسي بلقب كأس العالمأصبح ليونيل ميسي بطل العالم في المحاولة الخامسة والأخيرة له، وذلك عقب نجاح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على فرنسا بضربات الترجيح في واحدة من أمتع ... رياضة عالمية