وفاة قائد منتخب تركيا تحت أنقاض الزلزال المدمر

توفي جمال كوتاهيا، قائد المنتخب التركي لكرة القدم، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجات.
وذكر الاتحاد الدولي لكرة اليد، نقلا عن الاتحاد التركي للعبة، أنه تم العثور على جثة كوتاهيا تحت أنقاض منزله المدمر في وسط أنطاكيا، مع ابنه البالغ من العمر خمسة أعوام.
ولعب كوتاهيا (32 عاماً) مع فريق بلدية هاتاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب الوطني والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.
وذكر الاتحاد التركي في بيان: بحزن عميق علمنا بوفاة جمار كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عثر عليهما تحت أنقاض منزلهما الذي عاشا فيه بمدينة أنطاكيا.
وكان كوتاهيا بين العديد من الشخصيات الرياضية الذين قضوا نحبهم خلال زلزال يوم 6 فبراير والذي وفقا للأرقام الصادرة أودى بحياة 37 ألف شخص، ومازال الآلاف مفقودين.
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