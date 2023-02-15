أليغري: تحقيق الدوري الأوروبي هدفنا

أكد ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي على أهمية بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم وذلك باعتبارها الفرصة الوحيدة لفريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كان يوفنتوس قد تعرض لخصم 15 نقطة من رصيده في بطولة الدوري الإيطالي، وذلك بسبب مخالفات مالية في صفقات انضمام لاعبين للفريق سابقا، ويبتعد الآن بفارق 12 نقطة خلف المراكز الأربع الأولى مع تبقي 16 مباراة.

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وقال أليغري في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الذهاب مع نانت الفرنسي يوم الخميس في إطار منافسات خروج المغلوب، إن البطولة هي هدف مهم لفريقه.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "غدا ستبدأ بطولة الدوري الأوروبي، والتي تعتبر أيضا هدفا مهما للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، نريد العبور في المباريات الإقصائية والوصول إلى دور الستة عشر ومن ثم المضي قدما".

وتابع أليغري: "نعلم أن ذلك لن يكون سهلا، من الصعب مواجهة الفرق الفرنسية، نانت لعب بشكل جيد ولديه إمكانيات عالية خاصة في لاعبي خط الهجوم، هذه المواجهة ستلعب على مدار 180 دقيقة، ويجب علينا أن نضع الأسس قبل الذهاب إلى نانت لكي نكون في وضع جيد".