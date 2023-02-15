انقسام حول عودة غرينوود.. و"سيدات" يونايتد يعترضن

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى تأجيل حسم قراره بشأن عودة المهاجم الإنجليزي ميسون غرينوود إلى الفريق من عدمها كما يرغب باستكمال التحقيقات الداخلية مع اللاعب بالإضافة إلى أخذ آراء لاعبي فرق كرة القدم في فئتي الرجال والنساء.

وأوقف غرينوود بتهم الشروع في الاغتصاب والاعتداء في يناير 2022 ما دفع الفريق الأحمر إلى إيقافه لأجل غير مسمى وفسخ تعاقد نايكي الأميركية الراعية له تعاقدها معه، لكن دائرة الادعاء الملكية أوقفت النظر في التهم الموجهة له في الثاني من فبراير الجاري معلقة "لم يعد يواجه أي اتهامات جنائية على صلة بهذا الأمر ".

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وبعد أن أسقطت جميع التهم التي وجهت إليه قرر نادي مانشستر يونايتد إجراء تحقيق داخلي مع اللاعب قبل البت في إعادته إلى الفريق الأول ومن ضمن إجراءات التحقيقات أخذ آراء واستشارة الفريق النسائي للنادي.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية فإن هناك انقسام بين لاعبي نادي مانشستر يونايتد حول عودة اللاعب الشاب إلى الفريق خاصة وأن بعض أعضاء الفريق أبدوا قلقهم من عودته المحتملة كما أظهرت تقارير سابقة امتعاض الفريق النسائي من ذلك ما يعني أن البت في القرار النهائي لن يحسم حتى الصيف المقبل.

وتدرج غرينوود في الفئات السنية بأكاديمية مانشستر يونايتد ليشارك للمرة الأولى مع الفريق في الفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بشهر مارس عام 2019.

وشارك غرينوود في مباراة واحدة فقط مع المنتخب الإنجليزي إذ لعب أمام أيسلندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر عام 2020.