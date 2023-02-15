بايرن يهزم باريس على ملعبه بهدف كومان

انتزع فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا صعبا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين بايرن ميونخ بالفضل في هذا الفوز للاعبه كينجسلي كومان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

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وأنهى بايرن ميونخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بنيامين بافارد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وصعد بايرن لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الثالثة بحصوله على 18 نقطة، فيما تأهل سان جيرمان لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة بعدما حصد14 نقطة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ، يوم 8 مارس المقبل.