برشلونة يقدم "رشى" لمسؤول الحكام في الدوري الإسباني

كشفت تحقيقات المدعي العام في كاتالونيا دفع مجلس إدارة نادي برشلونة السابق برئاسة جوسيب بارتوميو رشوة لخوسيه نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بينما أكد الرئيس الحالي جوان لابورتا أنه سيقاضي الذين يحاولون تشويه صورة النادي عبر مثل هذه الأخبار.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" عن دفع إدارة بارتوميو أموالا لشركة تدعى "داسنيل 95" يرأسها الحكم الإسباني السابق خوسيه ماريا نيغريرا ونائب رئيس لجنة الحكام سابقا، وأن إدارة النادي دفعت مليونا و400 ألف يورو للشركة خلال رئاسة بارتوميو.

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وشغل نيغريرا منصبه في الاتحاد الإسباني لكرة القدم من عام 1994 حتى 2018، وكشفت تقارير مكتب الادعاء العام في برشلونة أن النادي دفع المبلغ في الفترة بين 2016 و2018.

وبحسب "كادينا سير" الكتالونية فإن نيغريرا أحد الحكام السابقين في الدوري الإسباني استلم 600 ألف يورو في 2016، و500 ألف يورو في 2017، و319 ألف يورو عام 2018.

وأكد نيغريرا ونجله أثناء مثولهما أمام المدعي العام أن برشلونة لم يتلق معاملة خاصة تحكيميا في مبارياته وأن الأموال فقط كانت من أجل نصائح للاعبين وكيفية التعامل مع الحكام في المباريات، لكن نائب رئيس اللجنة السابق فشل في تقديم أي ورقة أو وثيقة تؤكد حصول برشلونة على الخدمات التي ذكرها.

ورد نادي برشلونة على التقرير المنتشر ببيان جاء فيه: على ضوء المعلومات التي تم بثها اليوم يود نادي برشلونة أن يوضح أنه في الماضي استأجر النادي خدمات مستشار خارجي قام بتزويد الأمناء الفنيين للنادي بتقارير في شكل فيديو عن لاعبين شباب من أندية أخرى في إسبانيا، وامتدت العلاقة مع هذا المورد إلى التقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل فريق التدريب الأول والثاني وهي ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم المحترفة.

واختتم: سيتخذ نادي برشلونة إجراءات قانونية ضد الذين يحاولون تشويه صورة النادي من خلال تلميحات محتملة ضد سمعته والتي قد تكون ناجمة عن نشر مثل هذه المعلومات.