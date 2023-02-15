مبابي: باريس سيهزم بايرن بـ"الأكل والنوم"

يثق كيليان مبابي في قدرة باريس سان جيرمان على التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته 1-صفر على أرضه أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء، إذ اهتم زملاؤه بصحتهم، وناموا وأكلوا جيداً.



وشارك المهاجم الفرنسي كبديل في الدقيقة 57 وأشعل المباراة بعدما سجل هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل حيث غيرت مشاركته شكل المباراة.



وقال مبابي الذي عاد للملاعب بعد غياب أسبوعين للإصابة: علينا أن نتذكر الجزء الأخير من المباراة؛ لقد تأخرنا بهدف ولكننا رأينا أننا قادرون على إزعاجهم. نحتاج إلى أن يتمتع كل لاعبينا بصحة جيدة وأن نذهب إلى ميونخ للفوز والتأهل.



ويعتقد مبابي أنه إذا كان باريس سان جيرمان بكامل قوته، فيمكنه قلب الأمور لصالحه في ميونخ إذ قال المهاجم الدولي الفرنسي: من المهم أن يتمتع كل لاعبينا بصحة جيدة وأن يأكل الجميع وينام جيدا. لقد رأينا أنه عندما نكون معا، يمكننا اللعب للأمام وتقديم كرة هجومية وإزعاجهم.



وتمثل استعادة مبابي للياقته البدنية أفضل أمل لباريس سان جيرمان قبل خوض مباراة الإياب في الثامن من مارس اذار المقبل في ملعب أليانز أرينا.



وأضاف: لم يكن من المفترض أن أشارك اليوم ولكنني أردت مساعدة زملائي وجلب بعض الطاقة للفريق. لقد جربنا كل شيء. اليوم لا يمكنني فعل المزيد.



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