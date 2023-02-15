ملياردير أميركي إيراني يستعد لشراء توتنهام

أكد مصدر على دراية بالأمر لرويترز يوم الأربعاء، أن الملياردير الأميركي من أصل إيراني جهم نجفي رئيس شركة الاستثمار "إم.إس.بي سبورتس كابيتال" يستعد لتقديم عرض بقيمة 3.75 مليار دولار للاستحواذ على توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما رفض النادي التعليق على الخبر.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن شركة "إم.إس.بي سبورتس كابيتال" تعمل مع كونسورتيوم من المستثمرين لصياغة العرض، مضيفة أن الشركة لا تزال على بعد أسابيع من الاتصال رسميا بمالك توتنهام جو لويس ورئيس النادي دانييل ليفي.

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وقال التقرير إن العرض الذي يقوده نجفي وشركة "إم.إس.بي سبورتس كابيتال" يقدر قيمة توتنهام، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنحو ثلاثة مليارات دولار قبل إضافة حوالي 750 مليون دولار من الديون في سجلات النادي.

ويحتل توتنهام، الذي يقوده المدرب أنطونيو كونتي، المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بعد 23 مباراة ويبتعد بنقطتين عن المربع الذهبي.

وكانت آخر مرة فاز فيها الفريق المنتمي لشمال لندن بلقب عام 2008 عندما توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.