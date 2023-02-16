بنفيكا يهزم كلوب بروج بثنائية على ملعبه

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قادت ركلة جزاء سجل منها جواو ماريو في الشوط الثاني وهدف قبل النهاية من ديفيد نيريس فريق بنفيكا للفوز 2-صفر خارج أرضه على كلوب بروج في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في بلجيكا ما منح الفريق البرتغالي مزية كبيرة قبل لقاء الإياب الشهر المقبل.
وجاءت ركلة الجزاء التي سجلها جواو ماريو في الدقيقة 51 بعد أن أضاع بنفيكا مجموعة من الفرص الجيدة مع سيطرته على اللقاء الذي اقيم خارج أرضه وضمن له التقدم قبل خوض مباراة الإياب على أرضه في في لشبونة في السابع من مارس المقبل.
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وتم احتساب ركلة الجزاء بعد أن التحام عنيف من الاسكتلندي جاك هندري مدافع بروج ضد غونزالو راموس واستغل نيريس هفوة دفاعية ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 88.
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