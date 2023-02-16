ريال مدريد يكتسح إلتشي برباعية

اكتسح ريال مدريد ضيفه إلتشي 4 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية في المغرب، رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة، فيما تجمد رصيد إلتشي عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

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وتقدم ريال مدريد بهدف ماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 31 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وفي الدقيقة 80 اختتم لوكا مودريتش رباعية الريال.