اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وصل الفارق بين الريال وبرشلونة إلى 8 نقاط

ريال مدريد يكتسح إلتشي برباعية

مدريد - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اكتسح ريال مدريد ضيفه إلتشي 4 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية في المغرب، رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة، فيما تجمد رصيد إلتشي عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم ريال مدريد بهدف ماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 31 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وفي الدقيقة 80 اختتم لوكا مودريتش رباعية الريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الهزات الارتدادية لم تنته في تركيا.. وعالم يتوقع زلزالا قويا خلال الأيام المقبلة الهزات الارتدادية لم تنته في تركيا.. وعالم يتوقع زلزالا قويا خلال الأيام المقبلة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط