ريال مدريد يكتسح إلتشي برباعية

وضع القراءة
100% حجم الخط
اكتسح ريال مدريد ضيفه إلتشي 4 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية في المغرب، رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة، فيما تجمد رصيد إلتشي عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.
مادة اعلانية
وتقدم ريال مدريد بهدف ماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 31 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وفي الدقيقة 80 اختتم لوكا مودريتش رباعية الريال.
اقرأ أيضاً
-
كروس يؤكد: سأنهي مسيرتي مع ريال مدريدأكد توني كروس، لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، أنه سينهي مسيرته مع فريق ريال مدريد الإسباني ولكنه أيضا لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان سيستمر ... رياضة عالمية
-
برشلونة يهزم فياريال ويوسع فارق الصدارة إلى 11 نقطةواصل برشلونة إحكام قبضته على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز عقبة جديدة في حملته الناجحة لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم ... رياضة عالمية
-
دياز الفخور: ليس سهلاً تسجيل ثلاثة أهداف أمام ريال مدريدعبر رامون دياز مدرب الهلال السعودي عن فخره بفريقه رغم الخسارة 5-3 من ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب يوم السبت.واستقبل ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية