سالرنيتانا يقيل مدربه مرتين.. في شهر واحد

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أقال سالرنيتانا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم المدرب دافيدي نيكولا للمرة الثانية في شهر وتعاقد مع البرتغالي باولو سوزا مدرب بولندا السابق مساء الأربعاء.
ورحل نيكولا للمرة الأولى في 16 يناير بعد يوم من خسارة الفريق المذلة 8-2 أمام أتلانتا، وبعد ذلك بيومين، قرر دانيلو إرفولينو رئيس سالرنيتانا منحه"فرصة ثانية".
لكن الفترة الثانية للمدرب شهدت الخسارة في ثلاث من أربع مباريات ليظل سالرنيتانا في المركز 16 متقدما بأربع نقاط على منطقة الهبوط.
وسيستهل سوزا مشواره مع الفريق بمواجهة لاتسيو يوم الأحد المقبل.
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