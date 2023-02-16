غوارديولا يقلل من أهمية انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي

قلل المدرب بيب غوارديولا من أهمية انتزاع فريقه مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أرسنال بعد انتصاره 3-1 على مضيفه يوم الأربعاء.
وقدم سيتي أداء قويا في الشوط الثاني ليحقق فوزه 11 على التوالي في الدوري على أرسنال، ويخطف منه الصدارة بفارق الأهداف، إذ يملك كل منهما 51 نقطة لكن أرسنال، الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 2004، لديه مباراة مؤجلة.
وسيكون سيتي مرشحا لتحقيق لقبه الخامس في ستة مواسم مع غوارديولا، لكن المدرب الإسباني أشار إلى أن الطريق ما زال طويلا.
وأبلغ غوارديولا الصحفيين: أرسنال لديه مباراة مؤجلة لذا فأنا اعتبره في الصدارة، تتبقى العديد من المباريات، وهناك مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والعديد من الصعوبات على الجميع. لكن المهم هو أنه كان يمكن أن نأتي إلى هنا قبل عدة أسابيع ونحن نتأخر بثماني أو تسع نقاط، الخسارة هناك كانت ستعقد موقفنا.
وأضاف: لكن الآن بعد إهدار أرسنال عدة نقاط، حضرنا إلى هنا مع فرصة تقليص الفارق وفزنا بالمباراة.
وسيستضيف سيتي منافسه أرسنال في نهاية أبريل ، وهي الفترة التي يعتقد غوارديولا أن المنافسة فيها ستكون على أشدها، وقال: المنافسة ستتشكل في آخر ثماني أو عشر مباريات، ما زالت هناك 15 مباراة، العديد من المباريات المرهقة للاعبين.
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