كونتي يترك توتنهام ويعود إلى إيطاليا

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قرر الإيطالي، أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، البقاء في إيطاليا لبعض الوقت بعد الفحوص الروتينية عقب خضوعه لعملية جراحية.
وعاد أنطونيو لقيادة الفريق في المباراة التي خسرها أمام ليستر سيتي 1 - 4 يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاده في المباراة التي خسرها أمام ميلان الإيطالي صفر - 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لكنه ظل بعدها في إيطاليا.
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وخضع كونتي قبل أسبوعين لعملية جراحية لاستئصال المرارة وغاب عن قيادة الفريق في المباراة الت فاز فيها على مانشستر سيتي 1 - صفر في الخامس من فبراير الجاري.
ويستعد توتنهام، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، لمواجهة وست هام يوم الأحد المقبل.
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