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هالاند مسجلا الهدف الثالث

مانشستر سيتي يحسم قمة أرسنال وينتزع منه الصدارة

لندن - فرانس برس
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حسم نادي مانشستر سيتي الموقعة النارية مع مضيفه أرسنال عندما تغلب عليه 3-1 وانتزع منه الصدارة يوم الأربعاء على ملعب الإمارات في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية "سيتيزنس" البلجيكي كيفن دي بروين (24)، جاك غريليش (72)، والنرويجي إرلينغ هالاند (82)، فيما أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد (42 من ركلة جزاء).

وارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، وهو نفس رصيد أرسنال الذي بات ثانياً بفارق الأهداف مع مباراة مؤجلة.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها أرسنال الصدارة منذ نوفمبر الماضي، لكنه أهدر نقاطاً في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة (قبل اليوم) حيث فاز مرتين مقابل تعادلين وهزيمة. لكن خسارته اليوم لم تقض على آماله بالفوز باللقب، إذ ما زال أمامه 16 مرحلة، إضافة إلى خوضه مباراة أقل عن منافسه.

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