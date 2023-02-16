نيمار يتجاهل نصيحة مبابي ويذهب لـ"صالة القمار"

لم يكترث اللاعب البرازيلي، نيمار، بنصائح زميله الفرنسي كيليان مبابي بعدما رصدته عدسات الكاميرات وهو منهمك في القمار وأكل الوجبات السريعة بعد ساعات قليلة من خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.
وخسر الفريق الباريسي على أرضه يوم الثلاثاء أمام النادي الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لتكون المرة الأولى التي يخسر فيها 3 مباريات متتالية في كل البطولات منذ 2011، وحينها صرح مبابي لوسائل الإعلام بأنه يحب على لاعبي الفريق العمل بجد في حال أرادوا التأهل وأن يناموا مبكراً ويتناولوا الغذاء الصحي.
ولم تمر سوى ساعات قليلة من تصريح مبابي حتى نشرت شركة مقامرة شهيرة صورا للبرازيلي وهو يلعب القمار في إحدى المسابقات الشهيرة في فندق حياة ريجنسي قبل أن ينضم إلى مسابقة شهيرة أخرى تكلف المشاركة فيها فقط مبلغ 10 آلاف يورو. وبعد انتهائه من المسابقتين ظهر نيمار في صورة أخرى في نفس الليلة برفقة أصدقائه في مطعم وجبات سريعة بحسب "ليكيب" الفرنسية.
وبحسب المصدر نفسه فإن نيمار تأهل إلى المرحلة التالية من مسابقة القمار التي لعبها واحتل المركز 30 من أصل 45 متنافسا.
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