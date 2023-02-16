هافيرتز: صفقات تشيلسي بدأت بالتناغم

أكد كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي إن طريقة تفاعل الصفقات الجديدة مع الفريق تثير الحماس رغم تحقيق فوز واحد فقط منذ بداية العام الجاري.

وأنفق تشيلسي، الذي خسر 1-صفر من مضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، أكثر من 350 مليون دولار لضم ثمانية لاعبين الشهر الماضي، لكنه لم يتعاقد مع رأس حربة.

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وفي ظل استبعاد بيير-إيمريك أوباميانغ من قائمة النادي الإنجليزي في دوري الأبطال سدد المهاجم جواو فيلكس، المعار من أتلتيكو مدريد، في إطار المرمى ضمن 21 تسديدة لتشيلسي، منها ثماني تسديدات داخل المرمى، أمام دورتموند في ألمانيا.

وقال هافيرتز: لدينا الكثير من اللاعبين الجدد وأعتقد أننا يمكننا التحسن بالتأكيد وتحقيق التناغم. هذه خطوة أخرى للأمام رغم الخسارة، النتيجة المرجوة لكن أعتقد أننا أظهرنا مؤشرات جيدة خاصة في الشوط الثاني ونحتاج للبناء على ذلك.

ومنذ تولي المدرب غراهام بوتر القيادة سجل تشيلسي 25 هدفا فقط في 24 مباراة، منها ثلاثة أهداف في آخر ثماني مباريات.

والانتصار على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي هو الوحيد لتشيلسي في تسع مباريات هذا العام.

وبجانب تسديدة فيلكس في العارضة حرم غريغور كوبل حارس دورتموند الثنائي كاليدو كوليبالي وإنزو فيرنانديز، أغلى لاعب في تاريخ بريطانيا والمنضم إلى تشيلسي مقابل أكثر من 130 مليون دولار الشهر الماضي، من هز الشباك.

وتابع اللاعب الألماني: لا أعتقد أننا يجب أن نبالغ في السخط من الأداء لأننا صنعنا الفرص لكن من المحبط عدم استغلالها، يجب أن نهتم بذلك وأن نحاول التطور في هذا الأمر.