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هالاند
هالاند وصل إلى هدفه رقم 26 في الدوري الإنجليزي

هالاند بسخرية: لم أسجل هدفاً منذ 20 دقيقة

لندن - رويترز
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سخر النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي من إنهاء صيامه عن التسجيل بعد 3 مباريات لم يهز بها الشباك قبل أن يحرز هدف فريقه في مرمى أرسنال يوم الأربعاء بالمباراة التي انتهت لمصلحة سيتي 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم سيتي أداء متواضعا في الشوط الأول غير أنه انتزع التقدم بواسطة كيفن دي بروين قبل أن يدرك بوكايو ساكا التعادل من ركلة جزاء، لكن الفريق فرض سيطرته بعد الاستراحة بهدفي جاك غريليش وإرلينغ هالاند لينتزع سيتي الصدارة بفارق الأهداف لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وقال هالاند الذي وصل إلى هدفه رقم 26 خلال الموسم الحالي: مرت 20 دقيقة منذ هدفي الأخير، لذا يجب علي مواصلة العمل. كانت احتفالات إيجابية وسعيدة، وأنا سعيد جدا بكل شيء، كنا بحاجة إلى هذا، والآن علينا مواصلة (الانتصارات)، لأن هذا ما يجب أن يفعله مانشستر سيتي.

وأضاف النرويجي: تعديل بسيط في الشوط الثاني من المدرب بيب غوارديولا قادنا إلى الفوز، وفي النهاية فنحن نملك الكفاءة وعلينا استخراجها من كل لاعب وفعلنا ذلك اليوم.

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