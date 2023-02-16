هنري يعد الأميركيين بتحويل منتخبهم إلى قوة بارزة

أبدى تييري هنري النجم الفرنسي السابق رغبته في تولي منصب المدير الفني للمنتخب الأميركي لكرة القدم، الشاغر حاليا، حال أتيحت له الفرصة، كي يجعل من الفريق قوة بارزة في كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.

ويبحث المنتخب الأمريكي عن مدرب جديد بعد رحيل غريغ بيرهالتر عن تدريب الفريق مع نهاية عقده في نهاية العام الماضي.

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وأنهى هنري فترته الثانية ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي حيث كان مدربا مساعدا للمدير الفني روبرتو مارتينيز، وانتهى مشواره بنهاية كأس العالم 2022.

وأبدى هنري، المدرب السابق لمونتريال الكندي، ترحيبه بتدريب المنتخب الأمريكي بشرط وضع خطط لمنح الفريق أفضل فرصة ممكنة للذهاب بعيدا خلال ثلاثة أعوام.

وقال هنري في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس سبورتس" التليفزيونية:هل أعرف اللاعبين؟ نعم أعرف اللاعبين. هل أعرف الدوري؟ نعم أعرف الدوري. هل أريد أن أصبح مدربا على أي مستوى؟ نعم بالطبع، هذا شيء أرغب فيه.

وأضاف :بالعودة إلى الولايات المتحدة بشكل عام... ما هي الخطة؟ ما هي الفلسفة؟ ماذا تريدون أن تكونوا؟ عندما تسأل هذه الأسئلة، ستجد الإجابات. لا يشترط أن تذهب بعيدا في البطولة لمجرد أنك تستضيفها، فقد رأينا ذلك مع بعض الفرق الكبيرة.

وختم هنري:دور الرجل الثاني أصبح شيئا لا أريد فعله أكثر من ذلك. لدي احترام كبير لروبرتو مارتينيز. لقد منحني فرصة في وقت لم يفعل ذلك أي شخص آخر، لكنني أود الحصول على فرصة أخرى.