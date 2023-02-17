اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بلباو مدد عقد مدربه حتى 2024

أتلتيك بلباو يمدد عقد مدربه فالفيردي

بلباو - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مدّد أتلتيك بلباو، سابع ترتيب الدوري الإسباني في كرة القدم عقد مدربه إرنستو فالفيردي حتى 2024 في مكافأة على مشواره الجيّد هذا الموسم.

ويُعد فالفيردي (59 عاماً) المدرب الأكثر قيادة للفريق الباسكي إذ أشرف عليه في 332 مباراة على مدى سبعة مواسم ونصف الموسم.

وغرّد النادي في حسابه على موقع تويتر "استمر في صناعة التاريخ إرنستو" مع وسم #فالفيردي 2024.

ورغم البداية الصعبة لعام 2023، ساهم مدرب برشلونة السابق برفع بلباو إلى المركز السابع في الترتيب بفارق نقطتين عن ريال بيتيس الخامس، ما يجعله مرشحاً للمنافسة على بطاقات التأهل الأوروبية.

وبعد أن حمل ألوانه كمهاجم بين 1990 و1996، يخوض فالفيردي رحلته الثالثة كمدرب مع بلباو، علماً أنه أشرف على برشلونة بين 2017 و2020 وقاده إلى إحراز لقب الدوري مرتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط