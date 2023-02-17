اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
يواجه الريال ليفربول يوم الثلاثاء

أنشيلوتي يريح بنزيمة قبل قمة ليفربول

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب المهاجم كريم بنزيمة عن مباراة أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت للراحة قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في الفوز الكبير 4-صفر على إلتشي يوم الأربعاء ليرفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 229 هدفا ليتجاوز راؤول غونزاليس (228) ويصبح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد خلف كريستيانو رونالدو (311).

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحافيا اليوم الجمعة "عدم مشاركة بنزيمة غدا لا تعني أنه مصاب، فضلنا إراحته ببساطة بسبب السن وليكون في حالة جيدة ببقية الموسم".

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة بعد 21 مباراة.

لكن ريال ربما ينشغل أكثر بزيارة أنفيلد يوم الثلاثاء في ذهاب دور 16 بدوري الأبطال، في تكرار لنهائي العام الماضي حين فاز فريق أنشيلوتي باللقب للمرة 14 معززا رقمه القياسي، وأضافه إلى التتويج بالدوري الإسباني.

وأضاف المدرب الإيطالي "نعرف ليفربول جيدا، لكن مباراة الغد مهمة جدا لأننا قد نقلص الفارق إلى خمس نقاط (مع برشلونة) لا أفكر في تشكيلة يوم السبت وفي ذهني مباراة الثلاثاء، تشكيلة الغد قد تبدأ مباراة أنفيلد أيضا".

ويغيب لاعب الوسط توني كروس أيضا بسبب مشكلة بالمعدة فيما يستمر استبعاد الظهير الأيسر فيرلان مندي للإصابة.

ويعود المهاجم فينيسيوس جونيور للتشكيلة بعد إيقافه لمباراة واحدة كما تعافى إيدن هازارد ومواطنه حارس بلجيكا تيبو كورتوا بعد الإصابة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط