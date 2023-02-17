أنشيلوتي يريح بنزيمة قبل قمة ليفربول

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب المهاجم كريم بنزيمة عن مباراة أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت للراحة قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.
وسجل بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في الفوز الكبير 4-صفر على إلتشي يوم الأربعاء ليرفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 229 هدفا ليتجاوز راؤول غونزاليس (228) ويصبح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد خلف كريستيانو رونالدو (311).
وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحافيا اليوم الجمعة "عدم مشاركة بنزيمة غدا لا تعني أنه مصاب، فضلنا إراحته ببساطة بسبب السن وليكون في حالة جيدة ببقية الموسم".
ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة بعد 21 مباراة.
لكن ريال ربما ينشغل أكثر بزيارة أنفيلد يوم الثلاثاء في ذهاب دور 16 بدوري الأبطال، في تكرار لنهائي العام الماضي حين فاز فريق أنشيلوتي باللقب للمرة 14 معززا رقمه القياسي، وأضافه إلى التتويج بالدوري الإسباني.
وأضاف المدرب الإيطالي "نعرف ليفربول جيدا، لكن مباراة الغد مهمة جدا لأننا قد نقلص الفارق إلى خمس نقاط (مع برشلونة) لا أفكر في تشكيلة يوم السبت وفي ذهني مباراة الثلاثاء، تشكيلة الغد قد تبدأ مباراة أنفيلد أيضا".
ويغيب لاعب الوسط توني كروس أيضا بسبب مشكلة بالمعدة فيما يستمر استبعاد الظهير الأيسر فيرلان مندي للإصابة.
ويعود المهاجم فينيسيوس جونيور للتشكيلة بعد إيقافه لمباراة واحدة كما تعافى إيدن هازارد ومواطنه حارس بلجيكا تيبو كورتوا بعد الإصابة.
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