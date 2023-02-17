برشلونة يعلن إصابة بيدري.. وغيابه لقرابة شهر

أكد نادي برشلونة الإسباني يوم الجمعة إصابة لاعبه الشاب بيدري بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، فيما أشارت تقارير محلية إلى غيابه ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وتعرّض لاعب الوسط المتألق للإصابة خلال التعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-2) خلال ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" يوم الخميس، واستُبدل في أواخر الشوط الأول.

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وبعد إعلان إصابته عقب المباراة، أكد النادي الكتالوني في بيان آخر أن الفحوص التي خضع لها الجمعة أظهرت إصابة في "العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن"، مضيفًا "سيغيب عن التشكيلة حتى تعافيه".

وتشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي "كان في فورمة مذهلة مؤخرًا ولعب دورًا أساسيًا في سلسلة المباريات من دون هزيمة" التي وصل عددها إلى 17، بحسب بيان برشلونة.

وأشارت عدة صحف، بينها سبورت الكتالونية وأس المدريدية، إلى أن "الفتى الذهبي" سيغيب ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

فبالإضافة إلى غيابه عن المباراة في الدوري ضد قادش يوم الأحد، لن يشارك أمام يونايتد إيابًا يوم الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد، علمًا أن الشاب الآخر غافي سيغيب للإيقاف ما قد يشكل ضربة لبرشلونة في مشواره القاري.

ومن المتوقع أن يغيب أيضًا عن مباريات ألميريا في الليغا وثم ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد الغريم ريال مدريد في الثاني من مارس المقبل وفالنسيا في الدوري وترقب حالته لمباراة أتلتيك بلباو وفي حال تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي يوروبا ليغ قد يغيب عن مواجهتي هذا الدور في 9 و16 مارس.

يقدّم بيدري (20 عامًا) مستويات مميزة بعد أن سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، بينها ثلاثة في آخر خمس مباريات يتصدر الكتالوني ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.