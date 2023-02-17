تن هاغ وراشفورد ينتقدان حكم مباراة برشلونة

أبدى إريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حالة من الغضب إزاء قرار الحكم بعدم احتساب ضربة حرة لمانشستر يونايتد إثر خطأ واضح ضد ماركوس راشفورد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع برشلونة الإسباني 2 - 2 مساء يوم الخميس في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وشكل راشفورد مصدر إزعاج رئيسي لبرشلونة طوال المباراة وقد تعرض لتدخل من جانب جول كوندي خارج منطقة الجزاء، في الوقت الذي كان مانشستر يونايتد يتقدم فيه 2 - 1 لكن الحكم ماوريزيو مارياني أشار بمواصلة اللعب ولم يحتسب ضربة حرة.

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وبعد أن تقدم برشلونة بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 50 أدرك راشفورد التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53، ثم لعب راشفورد دورا في الهدف الثاني لمانشستر والذي سجله كوندي لاعب برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه، وبعدها سجل رافينيا هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 76.

ورغم إيجابية الأداء بشكل عام وكذلك النتيجة، شعر تن هاغ بضرورة التركيز على تدخل كوندي مع راشفورد، حيث كان من المحتمل أن يطرد كوندي في حال احتساب خطأ.

وقال تن هاغ في تصريحات لقناة "بي.تي سبورت" التليفزيونية : أعتقد أن الحكم كان له تأثير كبير في المباراة. فقد كان هذا خطأ ضد راشفورد. يمكن النقاش حول ما إذا كان التدخل داخل منطقة الجزاء أو خارجها، ولكن في كلتا الحالتين، كان التدخل يستحق بطاقة حمراء لأن راشفورد كان في وضع انفراد بالحارس."

وأضاف: لذلك كان هذا مؤثرا بشكل كبير، ليس فقط في هذه المباراة، وإنما في منافسات هذا الدور. لا يفترض أن يرتكب حكم مثل هذه الأخطاء. وبدا راشفورد نفسه مندهشا إزاء قرار الحكم مارياني.

وقال راشفورد :"كانت لحظة مهمة للغاية في المباراة. لم أشاهدها مجددا ولكنني الآن لا أفهم لماذا ظن حامل الراية أنني أتعمد السقوط."

وأضاف :"كانت قدمي أمام الكرة، وهو (كوندي) ضرب ساقي في تدخل واضح. ليست ضربة جزاء ولكنه خطأ لصالحي بنسبة 100 %."

ورغم ذلك، أثنى تن هاغ على أداء لاعبيه بشكل عام في المباراة، رغم إبداء حزنه لفشل فريقه في الاحتفاظ بتقدمه والاكتفاء بالتعادل.

وقال تن هاغ في تصريحات إعلامية عقب المباراة "عندما تصنع الفرص فإنه يتعين عليك أن تحولها لأهداف، لكنني أعتقد أنه يجب أن نثني على أداء فريقنا".

وأضاف تن هاغ "قدمنا مستوى جيدا للغاية أمام متصدر ترتيب الدوري الاسباني. برشلونة يقدم أداء وعملا كبيرا، ولكننا صنعنا الفارق وكان ينبغي علينا ترجمة الفرص الأخرى التي سنحت لنا إلى أهداف".

وتحدث مدرب يونايتد عن الهدفين اللذين أحرزهما برشلونة في مرمى فريقه، حيث قال "كان يتعين علينا ألا نترك المساحة للاعب مثل ماركوس ألونسو بلا رقابة في تنفيذ الركلة الركنية".

وتابع "لقد منحنا لهم هدف التعادل، لا ينبغي أن نرتكب مثل تلك الهفوات في لقاء العودة، ونسعى لتقديم نفس المستوى على الصعيد الهجومي".