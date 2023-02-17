غالتييه يجتمع بنيمار بعد حادثة "القمار"

عقد كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي جلسة مع نيمار نجم الفريق، وذلك بعد الصورة التي ظهر فيها المهاجم البرازيلي خارجا من أحد مطاعم الوجبات السريعة بعد يوم واحد فقط من نصيحة كيليان مبابي نجم الفريق لزملائه بالتزام الأكل الصحي.

وكان مدرب باريس سان جيرمان قد أشار إلى أن نيمار لعب في بطولة قمار قبل أن يزور مطعم "ماكدونالدز" مع أصدقائه.

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وتعرض نيمار لانتقادات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورته، والتي ظهرت عقب يوم واحد من الخسارة صفر - 1 أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي جاءت عقب خروج الفريق من كأس فرنسا على يد مارسيليا والهزيمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

وجاء ذلك عقب أن أخبر مبابي زملاءه بأن "يأكلوا جيدا ويناموا جيدا" لكي يكونوا في أفضل حال قبل مباراة الإياب يوم الثامن من مارس المقبل في ميونخ.

وشرح مدرب باريس سان جيرمان، كيف أن رسالة مبابي هي بالنص التعليمات التي يفرضها في غرفة ملابس اللاعبين.

وأضاف: "لقد تحدث بنضج حقيقي وتصميم حتى يظل الجميع في حالة تركيز، أنا مسرور لأنه قال ذلك".

وتابع غالتييه: لقد تحدثت إلى نيمار وأخبرته بما أظنه، نيمار لديه الحق في أن يستمتع بيوم إجازته وكذلك يوم التعافي، إنه يحب لعب البوكر ولديه الحق في ذلك، لقد أخبرته برأيي في الصورة وسيظل ذلك بيني وبينه".