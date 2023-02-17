غوارديولا: الفوز على أرسنال لم يغير سيتي

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريق أرسنال يظل هو المتحكم في سباق الصراع على لقب الدوري الممتاز رغم خسارة صدارة الترتيب أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، اعتلى قمة الترتيب، عقب تغلبه على أرسنال 3 - 1 يوم الأربعاء الماضي بملعب الإمارات.

مادة اعلانية

وبعد أن كان متأخرا بفارق ثماني نقاط، ظهر أن مانشستر سيتي لديه زخم، ولكن غوارديولا يبالغ في هذا الأمر.

وقال غوارديولا قبل مواجهة نوتنغهام فورست يوم السبت: "مازال لدى أرسنال مباراة مؤجلة، لم يتغير الكثير من الأشياء".

وأضاف: "عندما تكون متقدما بعدد كبير من النقاط أو متأخرا بعدد كبير من النقاط، نعم هناك اختلاف كبير، ولكننا متقاربون".

وأردف: "الزخم، عندما تفوز بعشر مباريات على التوالي، وهذا لم يحدث هذا الموسم. خسرنا قبل ثلاث مباريات في لندن أمام توتنهام".

وأكد: "الزخم سيكون قائما غدا في الساعة الثالثة - كونوا مستعدين، ذهنيا، أمام فريق خسر في مباراة واحدة في آخر ست مباريات، فاز بمباريات مهمة على أرضه، مع جمهوره ومع مدرب أحترمه كثيرا لما قام به من عمل لكرة القدم الإنجليزية".