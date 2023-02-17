مدير هاتاي سبور: أتسو كان سيغادر تركيا قبل الزلزال

قال مدير نادي هاتاي سبور إن لاعبه المفقود كريستيان أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في دوري التركي لكرة القدم.
وأبلغ فاتح إيليك محطة إذاعية يوم الجمعة "أراد أتسو المشاركة بصورة أكبر وطلب إذنا من مدربه للرحيل إذا لم يكن سيحصل على دقائق أكثر للعب".
وأضاف "اشترى تذكرة طيران إلى إسطنبول ومنها إلى فرنسا. كان سيبحث عن فريق يشارك معه بصورة أكبر".
وسجل لاعب غانا البالغ عمره 31 عاما هدف الفوز 1-صفر على قاسم باشا قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت في الخامس من الشهر الجاري.
وقال إن اللاعب لم يكن سعيدا قبل اللقاء لأنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم.
وأضاف "لكن المدرب دفع به أمام قاسم باشا في الخامس من فبراير، قبل ساعات من الزلزال. قدم أتسو أداء رائعا وسجل هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع".
وقتل الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير الجاري أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وسوريا ولا يزال أتسو، الذي لعب في صفوف إيفرتون ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، في عداد المفقودين.
وقال إيليك "كان هذا مصيره. اشترى تذكرة ليرحل لكن لأنه هز الشباك، غير رأيه بشأن الرحيل. جاء الزلزال في أسعد أيامه. هذه مأساة بمعنى الكلمة".
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