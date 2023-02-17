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مشاركة المصري مصطفى محمد في المباراة

نانت يفرض التعادل في ملعب يوفنتوس

تورينو - د ب أ
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تعرض نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تعثر في أولى مبارياته بالدوري الأوروبي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع نانت الفرنسي 1 - 1 يوم الخميس.

وعلى ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية، خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء يوفنتوس ونانت.

وتقدم يوفنتوس بهدف عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل لودوفيتش بلاس لمصلحة نانت في الدقيقة 60.

وستلعب مباراة الإياب في ستاد لا بوجوار معقل الفريق الفرنسي في يوم الخميس المقبل.

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