تشافي: بمقدور فاتي السير على نهج راشفورد

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن نجمه الصاعد أنسو فاتي قد يسير على نهج ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتعرضت إنطلاقة فاتي لبعض الانتكاسات بفعل الإصابات وتراجع المستوى، حيث شارك في 47 مباراة مع برشلونة في الموسمين الماضي والحالي، لكن 13 مشاركة فقط جاءت كأساسي.
وسجل فاتي ستة أهداف خلال 32 مباراة هذا الموسم بعد أن سجل نفس عدد الأهداف خلال 15 مباراة في موسم 2021 -2022.
وأكمل فاتي عامه العشرين في نوفمبر الماضي ويرى برشلونة أن لاعب المنتخب الإسباني سيكون جزءا مهما من مستقبل الفريق.
ولدى سؤاله عما إذا كان فاتي بمقدوره أن يلعب نفس الدور الذي يقوم به راشفورد مع مانشستر يونايتد، أوضح تشافي يوم السبت: لديه الإمكانات اللازمة للقيام بذلك، من الواضح أننا نضع عليه آمالا عريضة.
وأضاف: سنعطيه الثقة، مستواه سيتطور، سيكون مهما، إنه مهم وسيظل كذلك.
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