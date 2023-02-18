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من لقاء تشيلسي وساوثهامبتون

تشيلسي يواصل الانهيار ويخسر أمام متذيل الترتيب

لندن - رويترز
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واصل تشيلسي انهياره على الرغم من التعاقد مع لاعبين جدد وخسر 1-صفر أمام ضيفه ساوثهامبتون متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأحرز جيمس وارد براوس هدف ساوثهامبتون من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر، بينما ما زال ساوثهامبتون في المركز الأخير وله 18 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن الأمان.

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