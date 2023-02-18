ريال مدريد يفقد تشواميني أمام أوساسونا

كشف تقرير إخباري يوم السبت أن أوريلين تشواميني سيغيب عن صفوف ريال مدريد في المباراة المقررة أمام أوساسونا مساء يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة "ذا أتلتيك" أن تشواميني "23 عاما" يعاني من الإنفلونزا، وقد حل مكانه في قائمة الفريق لاعب خط الوسط ماريو مارتين "18 عاما".

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وجاء ذلك بمثابة صدمة لريال مدريد، خاصة أنه يستعد لمواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة الذي يلتقي قادش يوم الأحد ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.