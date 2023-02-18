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من لقاء فورست ومانشستر سيتي

فورست يوقف مانشستر سيتي ويقدم خدمة إلى أرسنال

لندن - رويترز
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أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين وفرط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع نوتنغهام فورست صاحب الأرض، اليوم السبت.

وتقدم برناردو سيلفا بهدف لسيتي بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

ورغم سيطرة سيتي على اللعب، أدرك كريس وود، المنضم من نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 84.

وكان سيتي يحتاج إلى الفوز لاستعادة القمة، بعد فوز أرسنال المثير 4-2 على أستون فيلا في وقت سابق اليوم، لكنه بات يملك 52 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الثاني ويتأخر بنقطتين عن القمة.

ولدى أرسنال 54 نقطة من 23 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

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