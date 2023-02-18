ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية

جدد فريق ليفربول آماله في احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه على مضيفه نيوكاسل 2 - صفر يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم ليفربول بهدف سجله داروين نونيز في الدقيقة العاشرة، وأضاف كودي غاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 17.
واضطر فريق نيوكاسل لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيك بوب، حارس المرمى، في الدقيقة 22.
ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بفارق ست نقاط خلف نيوكاسل، صابح المركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وهذا الانتصار هو الثاني على التوالي لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم والعاشر له في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والخسارة في خمس.
فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لفريق نيوكاسل، في الدوري هذا الموسم، علما بأن الخسارة الأولى كانت أمام ليفربول أيضا في الدور الأول.
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