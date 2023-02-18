مدرب بايرن يعتذر عن واقعة اقتحام غرفة الحكام

تقدم جوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ بالاعتذار عن العبارات التي استخدمها لدى حديثه عن الحكم توبياس فيلز وطاقمه المعاون بعد خسارة فريقه بعشرة لاعبين على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 -3 يوم السبت بالدوري الألماني لكرة القدم.
وكتب ناغلسمان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: المشاعر جزء من الرياضة، بسبب البطاقة الحمراء ، كنت مضطرا لاستعراض مشاعري بعد المباراة، لكن ينبغي أن أعتذر عن اختياري للكلمات اتجاه توبياس فيلز وطاقمه المعاون، للأسف من الواضح أنني تجاوزت.
وشكك ناغلسمان أثناء مروره في المنطقة المختلطة، في قرار الحكم بطرد دايوت أوباميكانو بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة.
وصرخ ناغلسمان "هذه مزحة، هل يمازحني؟" قبل أن يقتحم الغرفة الخاصة بالحكام، ثم واصل صراخه أمام الصحفيين عندما غادر الغرفة بعدها بعدة دقائق.
وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب غلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل، وبعد مراجعة طويلة من جانب الحكم للواقعة، أبقى على قرار طرد لاعب النادي البافاري.
وتلقى بايرن هزيمته الأولى منذ سبتمبر الماضي ، وقد يخسر موقعه في الصدارة لصالح يونيون برلين حال فوز الأخير على شالكه يوم الأحد .
-
تشافي: بمقدور فاتي السير على نهج راشفورديرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن نجمه الصاعد أنسو فاتي قد يسير على نهج ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.وتعرضت ... رياضة عالمية
-
ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائيةجدد فريق ليفربول آماله في احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه على مضيفه نيوكاسل 2 - صفر يوم السبت في الجولة ... رياضة عالمية
-
مونشنغلادباخ يهزم بايرن ميونخ بثلاثيةأصبح بايرن ميونخ مهددا بفقدان موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بخسارته على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 -3 يوم السبت في المرحلة الحادية ... رياضة عالمية