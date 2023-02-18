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من لقاء مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ

مونشنغلادباخ يهزم بايرن ميونخ بثلاثية

ميونخ - د ب أ
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أصبح بايرن ميونخ مهددا بفقدان موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بخسارته على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 -3 يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين.

وفي باقي المباريات فاز لايبزيغ على مضيفه فولفسبورغ 3 -صفر وشتوتغارت على ضيفه كولون 3 -صفر وفرايبورغ على مضيفه بوخوم 2 -صفر.

ورغم الخسارة فقد ظل بايرن في الصدارة برصيد 43 نقطة لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن يونيون برلين والذي يلتقي يوم الأحد مع ضيفه شالكه.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، تعرض بايرن لصدمة مبكرة تمثلت في طرد دايوت أوباميكانو في الدقيقة الثامنة، بسبب مخالفة ضد الحسن بليا لاعب غلادباخ.

واستغل غلادباخ النقص العددي في صفوف ضيفه وتقدم بهدف عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة 13 لكن المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ أدرك التعادل للنادي البافاري في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أحرز جلادباخ هدفين متتاليين عن طريق جوناس هوفمان والفرنسي ماركوس تورام في الدقيقتين 55 و84 ثم رد ماتيس تيل بهدف لبايرن في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد مونشنغلادباخ ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

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