أنشيلوتي يصف فينيسيوس بـ "الاستثنائي"

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني على نجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بعد نجاحه في تعويض غياب الهداف الفرنسي كريم بنزيمة.

وغاب بنزيمة هداف ريال مدريد بالدوري الإسباني عن المواجهة على ملعب أوساسونا مساء السبت والتي جاءت قبل ملاقاة ليفربول الإنجليزي على ملعبه بعد غد الثلاثاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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وسجل فينيسيوس هدفين جرى إلغاءهما بداعي التسلل أمام أوساسونا، كما صنع الهدف الأول لفيدريكو فالفيردي ليساهم في فوز الريال بهدفين دون رد وتقليص الفارق مع برشلونة في الصدارة إلى خمس نقاط.

وقال أنشيلوتي في مؤتمرصحفي: من الواضح أن فينيسيوس لاعب يصنع الفارق، لقد قدم مباراة مذهلة، إنه لاعب كرة استثنائي.

وأشار: أكثر ما أعجبني هو ما فعلناه في الشوط الثاني وما كان بمقدورنا فعله في الشوط الأول. أكثر ما أعجبني هو أن الفريق لم يفقد تركيزه الذهني وتحلى بالصبر في المراحل الأخيرة.

وختم المدرب الإيطالي بالقول: الفريق أدى بشكل جيد، لقد جعلناهم (أوساسونا) يعانوا في الوقت المناسب وسعداء بذلك.