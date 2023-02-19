إصابات في اشتباكات عنيفة بين جماهير شالكه ودورتموند

تعرض أربعة أشخاص على الأقل لإصابات خطيرة خلال شجار جماعي بين جماهير كرة القدم، أمام نادي شالكه في جلسنكيرشن قبل المباراة أمام يونيون برلين يوم الأحد.
وذكرت الشرطة أن عدة مئات من جماهير شالكه التقوا في النادي في الصباح لركوب الحافلات لمشاهدة المباراة في برلين، ولكن ظهرت مجموعة عنيفة مكونة من 100 شخص على الأقل في مكان التجمع .
وتفترض الشرطة أن المجموعة كانت جزءا من مشجعي "روت ويب-إيسين" ومشجعي بوروسيا دورتموند، وهما ناديين منافسين لشالكه.
وذكرت الشرطة أن مضرب بيسبول وأدوات هجومية أخرى تم استخدامها خلال المشاجرة وكان سائق الحافلة من بين المصابين، وأضافت الشرطة أن المهاجمين كانوا قد رحلوا عند وصولهم.
وتم فتح تحقيقات بشأن تكدير السلم م والأذى الجسدي الخطير. وقال متحدث باسم الشرطة أن هناك تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هذا الهجوم مخططا له من عدمه.
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