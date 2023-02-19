الاتحاد الألماني يفتح تحقيقاً ضد ناغلسمان بسبب تهجمه على الحكم

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا ضد جوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ بعد نوبة الغضب التي ألمت به عقب خسارة فريقه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 -3 يوم السبت.

وأوضح اتحاد الكرة الالماني في بيان يوم الأحد أن لجنة التحكم التابعة له ستبدأ التحقيق في شبهة السلوك غير الرياضي من جانب ناغلسمان اتجاه طاقم التحكيم بقيادة توبياس فيلز.

مادة اعلانية

وأشار البيان إلى أنه سيتم مطالبة ناغلسمان بتوضيح موقفه، وبناء على شهادته سيتحدد شكل التحقيق.

وتقدم ناغلسمان مساء السبت بالاعتذار عن "العبارات التي استخدمها" لدى حديثه عن الحكم توبياس فيلز وطاقمه المعاون بعد خسارة فريقه بعشرة لاعبين على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 -3.

وكتب ناغلسمان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: المشاعر جزء من الرياضة، بسبب البطاقة الحمراء ، كنت مضطرا لاستعراض مشاعري بعد المباراة، لكن ينبغي أن أعتذر عن اختياري للكلمات اتجاه توبياس فيلز وطاقمه المعاون، للأسف من الواضح أنني تجاوزت.

وشكك ناغلسمان أثناء مروره في المنطقة المختلطة، في قرار الحكم بطرد دايوت أوباميكانو بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة.

وصرخ ناغلسمان "هذه مزحة، هل يمازحني؟" قبل أن يقتحم الغرفة الخاصة بالحكام، ثم واصل صراخه أمام الصحفيين عندما غادر الغرفة بعدها بعدة دقائق.

وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب جلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل، وبعد مراجعة طويلة من جانب الحكم للواقعة، أبقى على قرار طرد لاعب النادي البافاري.

وتلقى بايرن هزيمته الأولى منذ سبتمبر الماضي ، وقد يخسر موقعه في الصدارة لصالح يونيون برلين حال فوز الأخير على شالكه في وقت لاحق يوم الأحد .