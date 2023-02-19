إيمري يوبخ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

انتقد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا حارس مرمى فريقه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لتسببه في هدف أرسنال الرابع السهل في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما خرج من مرماه في محاولة لإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.



وفرط فيلا في تقدمه مرتين باستاد فيلا بارك لتصبح النتيجة التعادل 2-2 بحلول الوقت المحتسب بدل الضائع.



لكن في نهاية غريبة هز مارتينيز شباكه بالخطأ عندما ارتدت تسديدة جورجينيو من العارضة لتصطدم برأسه إلى داخل المرمى، مما أثار سخرية جماهير أرسنال فريقه السابق.



وتقدم مارتينيز مع زملائه في الهجوم في اللحظات الأخيرة لمحاولة إدراك التعادل، وترك مرماه ليسجل جابرييل مارتينيلي هدفا في الشباك الخالية ليفوز أرسنال 4-2.



وقال المدرب الإسباني: لم أطلب من حارس المرمى التقدم لتسجيل هدف في الدقيقة 92. لا أعرف الإحصاءات لكن ربما تسجل هدفا من بين 100 محاولة. وربما يتحول المنافس من الدفاع إلى الهجوم ويهز الشباك في عشر من 20 محاولة، وهو ما حدث اليوم. يمكننا أن نخسر 3-2 لكن الهزيمة 4-2 ليست جيدة.



واكتسب مارتينيز المثير للجدل سمعة سيئة في نهائيات كأس العالم بقطر بسبب تصرفاته الغريبة في ضربات الترجيح لتشتيت المنافسين وسخريته من الفرنسي كيليان مبابي، لكنه كان حزينا بعد مباراة يوم السبت.

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