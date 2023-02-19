توتنهام يحتفل بإنجاز كين التاريخي ويقتحم المربع الذهبي

تقدم توتنهام هوتسبير للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل انتصاره الثمين 2 - صفر على ضيفه وست هام يونايتد، في الديربي اللندني الذي جرى بينهما يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ24 للبطولة .

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح البرازيلي إيميرسون التسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 56، فيما تكفل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

مادة اعلانية

وبذلك، ارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الـ13 في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 42 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطة على نيوكاسل، صاحب المركز الخامس، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و5 تعادلات، عند 20 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وقبل انطلاق المباراة، احتفل جمهور توتنهام باقتناص هاري كين لقب الهداف التاريخي للنادي متخطيا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله أسطورة النادي اللندني جيمي غريفز.

وقدم النادي حذاء ذهبيا لكين وهدافه التاريخي، فيما قامت الجماهير بحمل لوحات تحمل اسم النجم الإنجليزي الدولي.

وأصبح كين الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 267 هدفًا خلال 418 مباراة لعبها في مختلف المسابقات، متفوقًا على غريفز الهداف التاريخي السابق للفريق بـ266 هدفًا في 379 لقاء.