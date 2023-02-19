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فالفيردي محتفلاً بهدفه مع ماركو أسينسيو

ريال مدريد يتجاوز أوساسونا بثنائية فالفيردي وأسينسيو

مدريد - د ب أ
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أحرز ريال مدريد هدفين قرب النهاية ليفوز 2-صفر على أوساسونا ويواصل ملاحقة برشلونة المتصدر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وانتظر ريال حتى الدقيقة 78 ليسجل الهدف الأول بواسطة فيدريكو فالبيردي، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبين الهدفين، هز فينيسيوس الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأصبح رصيد ريال 51 نقطة من 22 مباراة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خاض 21 مباراة، ويأتي أوساسونا عاشرا برصيد 30 نقطة.

وهذه آخر مباراة لريال قبل اللعب في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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