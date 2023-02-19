مارسيلو يرحل عن أولمبياكوس

رحل النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو المدافع الأسطوري لريال مدريد الإسباني، عن صفوف أولمبياكوس بعد خمسة أشهر فقط من انتقاله لبطل الدوري اليوناني.

وأنهى مارسيلو رحلته الملهمة مع ريال مدريد في سبتمبر الماضي عقب تتويجه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ورحل إلى أولمبياكوس في صفقة انتقال حر.

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وشارك مارسيلو "34 عاما" في خمس مباريات فقط بالدوري اليوناني هذا الموسم، وجاءت جميع مشاركاته من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انضمامه إلى اولمبياكوس بعقد يمتد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكتب مارسيلو عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور أنه أنهى علاقته بأولمبياكوس يوم السبت.

وأضاف: عشت لحظات لا تنسى في اليونان، حيث تلقيت استقبالا دافئا في وطن جديد، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لعائلتي أيضا.

وأشار: أحببت مدينة بيرايوس والناس، ولن تكون هذه المرة الأخيرة لي في هذا البلد المذهل، يمكنني فقط أن أعرب عن امتناني لإرتداء قميص أولمبياكوس.

وأوضح: رغم قصر الفترة، فإن التجربة والأصدقاء الذين حظيت بهم سيبقون في ذاكرتي للأبد. اليوم ألقي كلمة الوداع ولكني أترك محبتي واحترامي لرئيس النادي وزملائي وجميع العاملين والمشجعين في النادي.

وختم مارسيلو بالقول: أتمنى لأولمبياكوس مستقبل ناجح، شكرا لك أولمبياكوس.

من جانبه أوضح نادي أولمبياكوس: كل عائلة أولمبياكوس تود أن تشكر مارسيلو ، على تعاونه وتواجده في أولمبياكوس. الفترة التي قضاها معنا كانت قصيرة لكن كافية لخلق روابط أبدية، إنه يدرك أنه في اليونان، وفي بيرايوس سيبقى له أصدقاء دائما.

وذكرت تقارير صحفية أن مارسيلو لا يفكر في الاعتزال بعد مسيرته الملهمة والتي شهدت تتويجه بـ25 لقبا مع ريال مدريد بجانب مشاركته في 58 مباراة مع منتخب البرازيل.