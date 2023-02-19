مانشستر يونايتد يهزم ليستر.. وراشفورد يواصل التألق

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واصل ماركوس راشفورد التألق وسجل هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليفوز مانشستر يونايتد 3-صفر على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وهز راشفورد الشباك بعد مرور 25 دقيقة من البداية، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل أن يختتم جيدون سانشو الأهداف في الدقيقة 61.
ورغم أن النتيجة تشير إلى تفوق واضح يونايتد، فقد ساهم الحارس ديفيد دي خيا في الانتصار بعدما أنقذ فرصتين خطيرتين ببراعة أثناء التعادل دون أهداف في الشوط الأول.
وأصبح رصيد يونايتد 49 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني. ويتصدر أرسنال الدوري وله 54 نقطة إلى جانب مباراة مؤجلة.
وتجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز 14.
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