ماني يشارك في تدريبات بايرن ميونخ بعد غياب طويل

عاد الجناح السنغالي الدولي ساديو ماني للتدريبات الجماعية لبايرن ميونخ الألماني يوم الأحد، بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر عقب تعرضه لإصابة في عضلات الساق وغيابه عن مونديال قطر 2022.
وقال ماني لدى دخوله ملعب التدريبات للمشاركة في حصة التدريبات الجماعية، والتي جاءت بعد يوم واحد من الخسارة على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 -3 "الشعور رائع".
وتعرض ماني "31 عاما" لإصابة في عظمة الشظية للساق اليمنى خلال فوز بايرن على فيردر بريمن 6 -1 في الثامن من نوفمبر الماضي، ولم يلحق بمشوار المنتخب السنغالي في كأس العالم.
وتدرب الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي بشكل منفرد لعدة أسابيع ولكن عودته للتدريبات الجماعية تقربه من المشاركة في مباريات النادي البافاري.
وقال جوليان ناغلسمان مدرب بايرن قبل أيام: لقد تعافى تماما ولا يعاني من المزيد من المشاكل، قد يشارك مجددا بعد أسبوع من خوض التدريبات الجماعية للفريق.
ويخوض بايرن مباراة قمة الأسبوع المقبل أمام يونيون برلين كما تنتظره مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الثامن من مارس المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد في فرنسا.
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